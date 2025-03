Zum Wochenstart sorgte die Ungewissheit über die geplanten milliardenschweren Pakete von Union und SPD für Verluste. Der DAX ging mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 22.620,95 Zählern aus dem Handel. Auf diesem Niveau dürfte der deutsche Leitindex auch in den Dienstag starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 22.652 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute einige Quartalsberichte im Fokus. Am Vorabend haben bereits Oracle und HelloFresh Zahlen und Prognosen vorgelegt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...