HelloFresh Gruppe erzielt 2024 ein AEBITDA von rund €399 Millionen Fokus auf langfristiges Wachstum von AEBIT und freiem Cashflow zeigt Resultate



HelloFresh Gruppe erzielt 2024 ein AEBITDA von rund €399 Millionen Fokus auf langfristiges Wachstum von AEBIT und freiem Cashflow zeigt Resultate Der Gruppenumsatz in der Berichtswährung Euro erreichte rund €7,66 Milliarden

(FY 2023: €7,60 Milliarden) [1]

Das AEBITDA der Gruppe erreichte 2024 rund €399 Millionen (FY 2023: €447,6 Millionen) und lag damit am oberen Ende der zuvor gegebenen Prognose; dies ist zurückzuführen auf eine geänderte Marketingstrategie, mit Fokus auf weniger aber höherwertige Kunden, sowie auf Produktivitätssteigerungen und andere Effizienzmaßnahmen

Das Finanzprofil in Q4 2024 zeigt die Effekte der aktuellen Strategie, die bewusst ein anhaltendes und deutliches langfristiges Wachstum des AEBIT und des freien Cashflows gegenüber dem Volumenwachstum anstrebt

Ausweitung und Fortführung des umfassenden Effizienzprogramms, das im zweiten Halbjahr 2024 initiiert wurde, bis 2026 Berlin, 11. März 2025 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh" oder "Gesellschaft") schließt das Jahr 2024 mit einem starken Finanzprofil ab, das den Fokus der Gesellschaft auf eine höhere Rentabilität und Cashflow-Generierung anstatt auf Volumenwachstum widerspiegelt. Die HelloFresh Gruppe erreichte ein bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") von €399,4 Millionen und damit das obere Ende ihrer zuvor gegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (FY 2023: €447,6 Millionen), was einer Marge von 5,2 % (FY 2023: 5,9 %) entspricht. Insbesondere im zweiten Halbjahr wurden starke Fortschritte bei der Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.

Die Produktkategorie Kochboxen erzielte im vierten Quartal 2024 eine AEBITDA-Marge von 14,1 % (Q4 2023: 11,4 %) und im Geschäftsjahr 2024 eine Marge von 9,8 % (FY 2023: 9,0 %). Die Produktkategorie Fertiggerichte (Ready-to-Eat, RTE) erzielte eine Marge von 5,3 % im vierten Quartal 2024 (Q4 2023: -4,2 %) und 1,6 % für das Geschäftsjahr 2024 (FY 2023: 4,0 %). Der freie Cashflow (Free Cashflow, FCF) belief sich im vierten Quartal 2024 auf €42,7 Millionen (Q4 2023: €33,0 Millionen) und trug damit wesentlich zu einem FCF für das Geschäftsjahr 2024 von €73,2 Millionen (FY 2023: €78,0 Millionen) und einem FCF pro verwässerter Aktie von €0,42 bei. Diese Entwicklungen folgen auf eine klar kommunizierte strategische Neuausrichtung, die im zweiten Halbjahr 2024 eingeleitet wurde. Die Gesellschaft priorisiert seitdem hochwertigere Kunden mit höheren durchschnittlichen Bestellwerten (average order value, AOV), auch wenn dies zu Lasten des Volumenwachstums geht. Der Konzernumsatz belief sich im Jahr 2024 auf rund €7,66 Milliarden, was einem währungs- bereinigten Wachstum von 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (FY 2023: €7,60 Milliarden). Das Umsatzwachstum wurde durch die anhaltende Steigerung des AOV im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in beiden geografischen Segmenten um währungsbereinigt 4,9 % auf €66,5 Millionen (FY 2023: €63,4 Millionen) auf Gruppenebene angetrieben, wodurch der Rückgang an Bestellungen ausgeglichen wurde. Höhere Rentabilität und Cashflow-Generierung angestrebt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh, sagte: "Die letzten fünf Jahren waren von großen Fortschritten geprägt, darunter eine durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von 34 % und eine Steigerung des AEBITDA um das fast Neunfache. Im zweiten Halbjahr 2024 haben wir eine Phase der Effizienzsteigerung gestartet, die die nächste Stufe unserer Strategie darstellt. Diese Phase ist zunächst dadurch gekennzeichnet, dass wir unsere Kostenbasis in allen wichtigen Kategorien anpassen und unsere Stückkosten verbessern müssen. Durch die Steigerung der AEBIT- und freien Cashflow-Performance können wir 2025 und darüber hinaus strategische Investitionen in die Qualität, Vielfalt und Köstlichkeit unserer Produkte tätigen. Wir sind zuversichtlich, dass die Verbesserung des Kundenerlebnisses und des Produkts dazu beitragen wird, bestehende Kunden stärker an uns zu binden und neue Kundensegmente für die Gruppe zu erschließen." Strategie zur Effizienzsteigerung zeigt erste Ergebnisse in H2 2024 und wird bis 2026 fortgesetzt Im zweiten Halbjahr 2024 hat die Gesellschaft mehrere Effizienzmaßnahmen eingeleitet, um eine starke AEBIT- und FCF-Performance zu erzielen. Diese Effizienzmaßnahmen decken mehrere Aspekte der Kostenbasis der HelloFresh Gruppe ab, mit Ausnahme des ausgelieferten Produkts, darunter: Diszipliniertes Streben nach höherer Rendite bei Marketingaufwendungen

Direkte Produktivitätssteigerungen in der Produktion sowohl bei den Kochboxen als auch bei den Fertiggerichten

Einsparungen bei der indirekten Beschaffung Diese Maßnahmen haben bereits zu messbaren Resultaten geführt, wie an den Ergebnissen im vierten Quartal 2024 und im Geschäftsjahr 2024 erkennbar ist. Infolge der geänderten Marketingstrategie sanken die Marketingausgaben im vierten Quartal 2024 sowohl im zweiten Quartal in Folge als auch im Jahresvergleich auf 16,0 % des Umsatzes (Q4 2023: 19,1 %). Produktivitätssteigerungen in den Produktkategorien RTE und Kochboxen, insbesondere im Segment Nordamerika, trugen wesentlich zu sequenziellen Verbesserungen des Deckungsbeitrags bei. Während der Deckungsbeitrag (vor Wertminderung) der HelloFresh Gruppe im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf 25,8 % (FY 2023: 27,0 %) sank, verbesserte er sich im Laufe des Jahres auf 27,1 % im vierten Quartal 2024 (Q4 2023: 27,2 %). Ausblick auf 2025 Der Vorstand des Unternehmens hat beschlossen, das im zweiten Halbjahr 2024 initiierte umfassende Effizienzprogramm auszuweiten und bis zum Jahr 2026 zu verlängern. Unterstützt durch das Effizienzprogramm und erhebliche Investitionen in die physischen und digitalen Produkte der Gesellschaft strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche Steigerung des AEBIT (vor Wertminderungen) auf Konzernebene von EUR 136 Mio. im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 200 bis EUR 250 Mio. im Geschäftsjahr 2025 an, was bezogen auf den Mittelwert der Prognosespanne einem Anstieg von ca. 65 % entspräche. Die angestrebte AEBIT-Steigerung ginge auch mit einem bedeutenden Anstieg des AEBITDA auf Konzernebene von EUR 399 Mio. im Geschäftsjahr 2024 auf ca. EUR 450 bis EUR 500 Mio. im Geschäftsjahr 2025 einher. Aufgrund der derzeitigen Fokussierung der Gesellschaft auf Effizienz und disziplinierte Marketingausgaben, die hochwertigen Kunden Vorrang vor Volumen einräumen, erwartet die Gesellschaft einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes der HelloFresh-Gruppe zwischen (3) % und (8) %. Die Gesellschaft wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wie geplant am 13. März 2025 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahrs 2024 und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 können von den in dieser Mitteilung genannten Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im Jahr 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe knapp 1 Milliarde Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona. Pressekontakt Martin Becker

Senior Manager Corporate Communications

HelloFresh Group +49 (0) 176 1568 1127

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. [1] Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen. Die Gesellschaft wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 (der die endgültigen, geprüften Zahlen enthalten wird) wie geplant am 13. März 2025 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 können von den in dieser Mitteilung genannten Zahlen und Spannen abweichen.



