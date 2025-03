GBP/JPY gewinnt an Stärke und notiert bei etwa 189,85 in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag. - Das Währungspaar behält den negativen Ausblick unter dem 100-Tage-EMA mit einem bärischen RSI-Indikator bei. - Die anfängliche Unterstützung liegt bei 188,15; die erste Aufwärtsbarriere befindet sich bei 190,00. - Das Währungspaar GBP/JPY ...

