Die Bank of Japan (BoJ) erklärte in einer Mitteilung am Dienstag, dass "die Finanzinstitute über ausreichende Kapazitäten zur Absorption von Verlusten verfügen." Zusätzliche Erkenntnisse Die reibungslose Funktionsweise der finanziellen Intermediation wurde selbst inmitten globaler Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen aufrechterhalten. ...

