NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Jahres-Eckdaten mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognose des Kochboxenlieferanten für das Geschäftsjahr 2025 sei hinsichtlich des Wachstums eine Enttäuschung gewesen, hinsichtlich des operativen Ergebnisses (Aebitda) jedoch eine positive Überraschung, schrieb Analyst Giles Thorne in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Nach der jüngsten Schwäche glaubt er eher an eine positive Kursreaktion. HelloFresh sei "eine Aktie im Wandel". Die Balance zwischen Wachstum und Barmittelzufluss werde noch immer ausgelotet./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 15:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 15:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408