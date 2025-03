Der Versicherungskonzern verhandelt exklusiv über den Kauf von Viridium für rund 3 Milliarden Euro, während die Aktie nur minimal unter ihrem Rekordhoch notiert.

Nach aktuellen Börsenberichten verzeichnete die Allianz-Aktie am Montagnachmittag leichte Verluste. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,3 Prozent auf 342,20 EUR. Im Tagesverlauf sank die Aktie zwischenzeitlich auf 340,60 EUR, nachdem der Handel bei 346,00 EUR gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 534.952 Aktien. Trotz dieses leichten Rückgangs liegt das Wertpapier nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 347,40 EUR, das erst vor wenigen Tagen am 6. März 2025 erreicht wurde. Der Abstand zum Jahreshöchststand beträgt derzeit lediglich 1,52 Prozent. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR im August 2024, was einem Kursgewinn von mehr als 30 Prozent entspricht. Die Dividendenprognose der Analysten für das laufende Jahr liegt bei 16,59 EUR, während das durchschnittliche Kursziel von Experten bei 327,43 EUR angesetzt wird. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 27,61 EUR je Aktie.

Übernahmeverhandlungen um Viridium

Parallel zur aktuellen Börsenentwicklung gibt es bedeutende Neuigkeiten zu strategischen Unternehmensentscheidungen. Der Versicherungskonzern befindet sich in exklusiven Verhandlungen über die Übernahme von Viridium, einem Spezialisten für die Verwaltung geschlossener Lebensversicherungsbestände. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen könnte sich die Kaufsumme auf rund 3 Milliarden Euro belaufen. Damit hätte sich Allianz gegen konkurrierende Bieter wie den mit Apollo Global Management verbundenen Versicherer Athora durchgesetzt. Viridium verwaltet bereits Vermögenswerte von mehr als 67 Milliarden Euro und erwirtschaftete 2023 einen Nettogewinn von 342 Millionen Euro. Die mögliche Übernahme passt zur Strategie des Versicherungskonzerns, durch Kosteneffizienz und verbesserte Anlageergebnisse die Renditen zu steigern. Die Aktie reagierte auf die Nachricht mit leichten Verlusten und notierte zeitweise 0,03 Prozent niedriger bei 343,10 Euro.

