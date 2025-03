Die US-Börsen sind am Montag schwer unter Druck geraten, doch dennoch kann der DAX am Dienstag steigen. Das steckt dahinter. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Redcare Pharmacy und Henkel. Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag den deutlichen Verlusten der US-Börsen getrotzt und freundlich eröffnet. Als Stützungsfaktor wird die erneut signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung zum geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...