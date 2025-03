Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec kann sich am Dienstag kann sich im frühen Handel einen der vorderen Ränge im MDAX sichern. Nachdem sie noch am Vortag durch die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht war, könnte nun ein neuer Sprung darüber gelingen. Auslöser für den Kursanstieg ist eine Hochstufung durch Goldman Sachs. Goldman Sachs wird am Dienstag bullisher für den Medizintechniktitel. Analyst Richard Felton hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Buy" angehoben ...

