Nabaltec AG erzielt 2024 nach vorläufigen Zahlen leichtes Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von 10,8 % Umsatz 2024 nach vorläufigen Zahlen bei 203,6 Mio. Euro nach 200,1 Mio. Euro im Vorjahr (+1,7 %)

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) bei 22,3 Mio. Euro (2023: 18,3 Mio. Euro)

EBIT-Marge in Höhe von 10,8 % (bezogen auf die Gesamtleistung)

Ausblick 2025: Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %

Schwandorf, 11. März 2025 - Die Nabaltec AG erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzplus von 1,7 % auf 203,6 Mio. Euro (2023: 200,1 Mio. Euro) und ein starkes Wachstum des operativen Ergebnisses (EBIT) von 21,4 % auf 22,3 Mio. Euro (2023: 18,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) lag bei 10,8 %. Dem Unternehmen gelang dies trotz der aktuell sehr herausfordernden konjunkturellen Situation, insbesondere in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, die umsatzseitig über das Jahr hinweg 2 % hinter dem Vorjahr zurücklag. "Die Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 sind ein Beleg dafür, dass wir durch unser bestehendes Produktportfolio und Produktneuentwicklungen attraktive Anwendungsbereiche und Märkte mit Wachstumspotenzial besetzen können", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Die durchgehend schwache Konjunktur- und Branchenentwicklung, begleitet von einer Nachfrageschwäche in einigen Zielmärkten, sind maßgebliche Gründe dafür, dass wir unser volles Potenzial 2024 nicht ausschöpfen konnten. Wir sind knapp unter unserer Umsatzprognose (Wachstum in einer Bandbreite von 2 % bis 4 %) geblieben, allerdings gelang es uns erfreulicherweise gleichzeitig, unser Ertragsziel (EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 % bis 10 %) zu übertreffen." Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" erzielte Nabaltec einen Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 148,0 Mio. Euro nach 142,3 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Wachstum von 4,0 %. Dabei stiegen die Absatzmengen bei einer intakten Nachfrage insgesamt um 11,8 %, allerdings mussten zum Teil Preiszugeständnisse in Kauf genommen werden. Der Absatz im Produktbereich Böhmite zeigte sich enttäuschend und blieb rund ein Viertel hinter dem Vorjahr zurück. Beim zweiten Produktsegment "Spezialoxide" lag der Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres nach vorläufigen Zahlen bei 55,6 Mio. Euro und damit 3,9 % hinter dem Vorjahr (57,8 Mio. Euro). Dabei legte auch in diesem Produktsegment der Absatz leicht gegenüber dem Vorjahr zu (+2,3 %). Die anhaltende Schwäche der Stahlindustrie ließ jedoch noch keine wesentliche Verbesserung der Dynamik zu. Die Nabaltec rechnet auch im laufenden Geschäftsjahr nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der konjunkturellen Lage. Auch der Verband der Chemischen Industrie erwartet für 2025 keine Besserung der Lage in der Chemieindustrie. Hohe Produktionskosten und die wachsende Bürokratie stellen Unternehmen weiter vor große Herausforderungen. Trotz des konjunkturell und branchenbezogen schwierigen Umfelds erwartet Nabaltec für das Jahr 2025 einen Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 3 % bis 5 % und eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %. Hinweis: Der Geschäftsbericht 2024 und der Einzelabschluss 2024 der Nabaltec AG werden am 6. Mai 2025 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung gestellt. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu





