Haben Sie das Video von Elon Musk gesehen, indem er mit einer Kettensäge in den Händen auf der Bühne tanzt? Auf diese Weise wollte der Tesla-Chef klarmachen, wie er die US-Bürokratie radikal reformieren will. Mittlerweile sieht der Tesla-Aktienkurs aus, als wäre er mit der Kettensäge behandelt worden.Die Hoffnungen der Bullen, unter Donald Trump als Präsident und Elon Musk als sein Top-Berater würde alles toll, haben sich in Panik verwandelt. Der Markt fürchtet durch die hohen Zölle nicht nur die ...

