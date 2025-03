EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

IMMOFINANZ AG wird zu CPI Europe AG



11.03.2025 / 10:25 CET/CEST

DVR 0607274 Pressemitteilung - Corporate News Wien, 11. März 2025 IMMOFINANZ AG wird zu CPI Europe AG Die Umbenennung der IMMOFINANZ AG in CPI Europe AG, beschlossen in der außerordentlichen Hauptversammlung im Jänner 2025, wird mit Eintragung in das Firmenbuch ab heute offiziell wirksam. Mit dem neuen Namen wird die Zugehörigkeit des Unternehmens zur CPI Property Group auch im Außenauftritt klar ersichtlich. Damit wird die Markenidentität und die strategische Positionierung als eine der führenden Immobiliengruppen Europas gefördert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@cpi-europe.com

Investor.Relations@cpi-europe.com



For more on CPI Europe, visit our website: cpi-europe.com Follow us on LinkedIn





