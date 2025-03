Loncor Gold: Neue Goldfunde stärken Expansionspotenzial von Adumbi

Anzeige / Werbung Loncor Gold Inc. hat neue Bohrergebnisse für das Adumbi-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo veröffentlicht. Diese bestätigen hochgradige Goldmineralisierungen in der Tiefe und könnten die wirtschaftlichen Aussichten des Projekts erheblich verbessern. Loncor Gold Inc. hat neue Bohrergebnisse für das Adumbi-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo veröffentlicht. Diese bestätigen hochgradige Goldmineralisierungen in der Tiefe und könnten die wirtschaftlichen Aussichten des Projekts erheblich verbessern. Hochgradige Goldabschnitte in der Tiefe nachgewiesen Das Unternehmen teilte mit, dass die Bohrung LADD028 mehrere bedeutende Goldabschnitte aufzeigt. Besonders hervorzuheben sei ein 13,92 Meter langer Abschnitt mit einem Gehalt von 6,01 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au). Innerhalb dieses Bereichs sei ein hochgradigeres Intervall von 7,94 Metern mit 9,54 g/t Au festgestellt worden. Zudem enthalte die Bohrung einen außergewöhnlichen 0,87-Meter-Abschnitt mit 82,97 g/t Au. Dies lasse auf eine hochgradige Erzführung in der Tiefe schließen.



Diese neuen Daten bestätigten die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der bestehenden Goldressource von 3,66 Millionen Unzen in Adumbi. Diese sei bisher innerhalb einer angenommenen Tagebaugrenze bei einem Goldpreis von 1.600 USD pro Unze modelliert worden. CEO John Barker erklärte, dass die jüngsten Bohrergebnisse die Möglichkeit eröffnen könnten, Adumbi zu einer Tier-1-Goldlagerstätte weiterzuentwickeln. Abschnitte des Bohrlochs LADD028 Potenzial für Untertageabbau wächst Neben dem bereits bestehenden Tagebaupotenzial verfüge Adumbi über erhebliche Ressourcen für einen Untertagebetrieb. Frühere Schätzungen deuteten darauf hin, dass sich unterhalb der offenen Grube zwischen 8,9 und 9,6 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 4,7 bis 4,9 g/t Au befinden könnten. Ein solches hochgradiges Untertagevorkommen könnte die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter steigern und eine flexible Kombination aus Tagebau und Untertagebetrieb ermöglichen.



Loncor plane, die Exploration in diesen tieferen Zonen in diesem Jahr auszuweiten. Dazu seien 15 zusätzliche Bohrungen vorgesehen, um eine unterirdische Ressource zu definieren und das Gesamtpotenzial der Lagerstätte zu maximieren. Finanzielle Stärke durch strategische Verkäufe Das Unternehmen verfüge über eine solide finanzielle Basis, um seine Explorationspläne voranzutreiben. Ende 2023 habe Loncor seine Makapela-Lagerstätte für 13,5 Millionen CAD verkauft. Dieser Mittelzufluss ermögliche es dem Unternehmen, sein Explorationsprogramm ohne zusätzliche Kapitalerhöhungen zu finanzieren. CEO Barker erklärte, dass Loncor dadurch in einer stärkeren Verhandlungsposition sei, wenn es um mögliche Partnerschaften oder zukünftige Akquisitionen gehe. Wirtschaftliche Bewertung Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) aus dem Jahr 2021 hat den Netto-Barwert (Net Present Value, NPV) des Adumbi-Projekts bei einem Goldpreis von 1.760 USD pro Unze auf 1,9 Milliarden USD festgelegt. Angesichts der aktuellen Goldpreisentwicklung könnte sich diese Bewertung weiter verbessern. Die geschätzten Produktionskosten (All-in Sustaining Costs, AISC) von 950 USD pro Unze lägen zudem im unteren Bereich, was die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts steigere





Ausblick: Weitere Explorationen könnten Rentabilität steigern Die jüngsten Bohrergebnisse stärkten das Potenzial von Adumbi als erstklassige Goldlagerstätte. Die Entdeckung neuer hochgradiger Goldabschnitte in der Tiefe könnte eine Kombination aus Tagebau- und Untertagebetrieb ermöglichen und langfristig die Wirtschaftlichkeit verbessern. In den kommenden Monaten werde Loncor seine Explorationsbohrungen weiter vorantreiben, um das Ressourcenpotenzial zu erweitern und Adumbi als Tier-1-Projekt zu etablieren. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA54180A1066

