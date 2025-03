NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 94,92 Euro belassen. Analyst Callum Elliott bezeichnete den Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung als "herausfordernd". Um dem entgegenzuwirken, mangele es nach den Resultaten an der Aussicht auf positive Gewinnrevisionen. Er schätzt, dass dies die Stimmung unter Anlegern belasten wird./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 07:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 07:42 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432