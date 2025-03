Der Technologieriese Amazon hat eine fünfjährige strategische Zusammenarbeit mit dem Digital-Business-Transformationsunternehmen Publicis Sapient bekanntgegeben, was bei Investoren für positive Resonanz sorgt. Die Kooperation zielt darauf ab, Unternehmen bei der Modernisierung und Migration ihrer IT-Workloads zu unterstützen sowie personalisierte Kundenerlebnisse zu entwickeln, die Geschäftsergebnisse im großen Maßstab liefern. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Nutzung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von Amazon Web Services (AWS), um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu beschleunigen.

Auswirkungen auf die Cloud-Dominanz

Die Vereinbarung stärkt Amazons Position im hart umkämpften Cloud-Markt erheblich. Publicis Sapient wird eine eigene AWS-Geschäftseinheit gründen und in Teams und Fähigkeiten in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing und Betrieb investieren. Dieses Engagement unterstreicht das Vertrauen in die Technologie und das Wachstumspotenzial von AWS. Die Partnerschaft hat bereits beeindruckende Ergebnisse gezeigt: Bei einem der weltgrößten Automobilhersteller führte eine auf AWS basierende digitale Plattform zu einer Steigerung der Testfahrten um über 900% und verbesserten Konversionsraten. Zudem konnte ein führendes Pharmaunternehmen durch den Einsatz von AWS-gestützten KI-Lösungen die Kosten für die Erstellung von Marketinginhalten um 35-45% reduzieren. Diese konkreten Erfolgsgeschichten signalisieren Investoren das immense Potenzial für neue Einnahmequellen und könnten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

