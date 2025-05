Die neue AWS-Region Südamerika (Chile) ermöglicht es Kunden, Workloads auszuführen und ihre Inhalte sicher in Chile zu speichern, während Endnutzer von einer noch geringeren Latenz profitieren

Zu den aktiven Kunden in Chile zählen AgroSuper, die Universidad Andrés Bello, Banco de Chile, Banco Itaú, BancoEstado, BCI Mach, Cencosud, Coca-Cola Andina, Coopeuch, Copec, Data Observatory, Femsa Salud, LATAM Airlines, Salcobrand, Transbank und viele weitere Unternehmen, die mit AWS innovativ sind

Amazon (NASDAQ: AMZN) hat heute bekannt gegeben, dass es plant, bis Ende 2026 eine Amazon Web Services (AWS) Infrastrukturregion in Chile einzurichten. Die neue AWS-Region Südamerika (Chile) bietet Entwicklern, Start-ups, Unternehmern und Unternehmen sowie Finanzdienstleistern, Einzelhändlern, Bildungseinrichtungen, Behörden und gemeinnützigen Organisationen mehr Auswahlmöglichkeiten für den Betrieb ihrer Anwendungen und die Bereitstellung von Diensten für Endnutzer über Rechenzentren in Chile. Im Rahmen seines langfristigen Engagements plant Amazon, mehr als 4 Mrd. USD in Chile zu investieren, um den Bau, den Anschluss, den Betrieb und die Wartung seiner Rechenzentren im Land zu unterstützen. Weitere Informationen zur globalen Infrastruktur von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"Die AWS-Region Südamerika (Chile) wird dazu beitragen, die schnell wachsende Nachfrage nach Cloud-Services in Lateinamerika und Chile mit einer sicheren, zuverlässigen und effizienten Cloud-Infrastruktur zu bedienen", erklärte Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services bei AWS. "Mit der neuen AWS-Region können Unternehmen fortschrittliche AWS-Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um Wachstum, Produktivität und Innovation zu beschleunigen. Durch Investitionen in lokale Talente, Bildungsmöglichkeiten und Schulungen im Bereich digitale Kompetenzen sind wir stolz darauf, in den kommenden Jahren zum Wirtschaftswachstum und zur digitalen Transformation Chiles beizutragen.

"Die Erweiterung der AWS-Infrastruktur in Chile ist ein klares Beispiel für das Engagement des Landes für fortschrittliche Technologie und Innovation sowie für unsere Bemühungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Technologieunternehmen florieren können, wobei der Nationale Rechenzentrumsplan eine Vorreiterrolle spielt", erklärte Aisén Etcheverry Escudero, Ministerin für Wissenschaft, Technologie, Wissen und Innovation in Chile. "Diese Investition ist ein klares Zeichen des Vertrauens in unser Land und ein Bekenntnis zur technologischen Entwicklung und Innovation in der gesamten Region."

Die AWS-Region Südamerika (Chile) wird bei ihrer Einführung drei Availability Zones umfassen und damit die bestehenden 114 Availability Zones in 36 AWS-Regionen weltweit ergänzen.

Mit der heutigen Ankündigung plant AWS 16 weitere Availability Zones und fünf weitere AWS-Regionen in Chile, Neuseeland, Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud.

Die AWS-Region in Chile wird von Grund auf so konzipiert, dass sie souverän ist, genau wie die AWS-Cloud seit ihrer Einführung.

AWS bietet das breiteste und umfassendste Portfolio an Services, darunter Analysen, Rechenleistung, Datenbanken, IoT, generative KI, maschinelles Lernen, mobile Services, Speicher und andere Cloud-Technologien.

Um die zunehmende Verbreitung der Cloud in Lateinamerika zu unterstützen, investiert Amazon weiterhin in die Weiterbildung von Studierenden, lokalen Entwicklern und technischen Fachkräften, nicht-technischen Fachkräften und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Chile durch Angebote wie AWS Academy, AWS Educate und AWS Skill Builder. Seit 2017 hat Amazon mehr als zwei Millionen Menschen in Lateinamerika in Cloud-Kompetenzen geschult, darunter mehr als 100.000 Menschen in Chile.

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung digitaler Kompetenzen wird AWS zusätzliches lokales Personal einstellen und ausbilden, um den Betrieb und Support der neuen AWS-Region in Chile sicherzustellen.

Zu den Unternehmen in Chile, die sich für AWS zur Ausführung ihrer Workloads entschieden haben, gehören AgroSuper, die Universidad Andrés Bello, Banco de Chile, Banco Itaú, BancoEstado, BCI Mach, Cencosud, Coca-Cola Andina, Coopeuch, Copec, Data Observatory, Femsa Salud, LATAM Airlines, Salcobrand, Transbank und viele weitere.

Zu den AWS-Partnern in Chile zählen Deloitte, Accenture, NTT, CloudHesive, SoftwareOne, Arkho und viele weitere. Die vollständige Liste der AWS-Partner finden Sie unter aws.amazon.com/partners.

Amazon hat sich verpflichtet, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden und im Rahmen seines Klimaschutzversprechens bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-Neutralität zu erreichen. Amazon war Mitbegründer von "The Climate Pledge" und unterzeichnete die Klimaschutzvereinbarung als erstes Unternehmen im Jahr 2019.

Die AWS-Region Südamerika (Chile) wird größtenteils luftgekühlt sein, und AWS schätzt, dass Wasser nur an etwa vier Prozent der Tage im Jahr in den Kühlsystemen verwendet werden wird. Bei der Indienststellung wird der durchschnittliche Wasserverbrauch unter dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zwei chilenischen Haushalten liegen.

Amazon-Investition in Chile

Die bevorstehende AWS-Region Südamerika (Chile) ist die neueste Investition von Amazon in Chile, um Kunden fortschrittliche und sichere Cloud-Technologien bereitzustellen.

Im Jahr 2019 hat AWS einen Amazon CloudFront-Edge-Standort in Chile eingeführt. Amazon CloudFront ist ein hochsicheres und programmierbares Content Delivery Network, das die Bereitstellung von Daten, Videos, Anwendungen und APIs für Nutzer weltweit mit geringer Latenz und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten beschleunigt.

Im Jahr 2021 hat AWS einen Standort für die AWS Ground Station-Antenne in Punta Arenas in Betrieb genommen. AWS Ground Station ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Kunden Satellitenkommunikation steuern, Satellitendaten und Weltraum-Workloads häufiger verarbeiten und Satellitenoperationen weltweit skalieren können.

Im Jahr 2021 hat AWS AWS Outposts in Chile eingeführt. AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der die AWS-Infrastruktur auf die Räumlichkeiten des Kunden ausweitet. Durch die Bereitstellung eines lokalen Zugriffs auf die von AWS verwaltete Infrastruktur ermöglicht AWS Outposts Kunden die Entwicklung und Ausführung von Anwendungen vor Ort unter Verwendung derselben Programmierschnittstellen wie in AWS-Regionen, um ein wirklich konsistentes Hybrid-Erlebnis zu gewährleisten.

Im Jahr 2023 richtete AWS einen AWS Direct Connect-Standort in Chile ein, der es Kunden ermöglicht, eine private Verbindung zwischen AWS und ihrem Rechenzentrum, ihrem Büro oder ihrer Colocation-Umgebung herzustellen.

Im Jahr 2023 erweiterte AWS seine Infrastrukturpräsenz in Chile durch die Einführung eines AWS Local Zones-Standorts in Santiago. AWS Local Zones sind eine Art AWS-Infrastrukturbereitstellung, bei der Rechenleistung, Speicher, Datenbanken und andere ausgewählte Dienste näher an Ballungszentren, Industriegebieten und IT-Zentren platziert werden, sodass Kunden Anwendungen bereitstellen können, die eine Latenz im einstelligen Millisekundenbereich für Endnutzer erfordern.

Sichere, zuverlässige und energieeffiziente Cloud-Infrastruktur

Availability Zones sind weit genug voneinander entfernt, um die Geschäftskontinuität der Kunden zu gewährleisten, aber nah genug, um eine geringe Latenz für hochverfügbare Anwendungen zu bieten, die mehrere Availability Zones nutzen. Jede Availability Zone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem geringer Latenz verbunden. AWS-Kunden, die Wert auf hohe Verfügbarkeit legen, können ihre Anwendungen so konzipieren, dass sie in mehreren Availability Zones ausgeführt werden, um eine noch höhere Fehlertoleranz zu erreichen.

AWS arbeitet kontinuierlich daran, die Energieeffizienz seiner Rechenzentren zu steigern durch die Optimierung des Rechenzentrumsdesigns, Investitionen in speziell entwickelte Chips und Innovationen im Bereich neuer Kühltechnologien. Ein von AWS in Auftrag gegebener Bericht von Accenture schätzt, dass die AWS-Infrastruktur bis zu 4,1-mal effizienter ist als lokale Infrastrukturen. Wenn Workloads auf AWS optimiert werden, kann der damit verbundene CO2-Fußabdruck um bis zu 99 reduziert werden. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsbemühungen von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Die AWS-Region Südamerika (Chile) ermöglicht es Kunden mit Präferenzen oder Anforderungen hinsichtlich der Datenresidenz, ihre Inhalte sicher in Chile zu speichern, eine noch geringere Latenz zu erzielen und die Nachfrage nach Cloud-Services in ganz Lateinamerika zu bedienen. Kunden aus Start-ups, Unternehmen, Regierungsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen können die fortschrittlichen Technologien des weltweit führenden Cloud-Anbieters nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Kosten zu senken und die Transformation zu beschleunigen.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud. AWS hat seine Dienstleistungen kontinuierlich erweitert, um nahezu jede Arbeitslast zu unterstützen, und verfügt nun über mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybridlösungen, Medien sowie Anwendungsentwicklung, Bereitstellung und Verwaltung aus 114 Verfügbarkeitszonen in 36 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 16 weitere Availability Zones und fünf weitere AWS-Regionen in Chile, Neuseeland, Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Unternehmen und führende Behörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon lässt sich von vier Grundsätzen leiten: Kundenorientierung statt Konkurrenzfokus, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507631473/de/

Contacts:

Amazon.com, Inc.

Hotline für Medienvertreter

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr