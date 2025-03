Während der E-Autopionier Tesla schwächelt und die Aktie am Montag die heftigsten Verluste seit 2020 verzeichnete, läuft es bei den chinesischen Newcomern deutlich besser. An deren Heimatbörse in Hongkong steigen Nio und Xpeng am Dienstagvormittag zweistellig. Sollten Anleger jetzt bei den China-Autobauern einsteigen?Die Nio-Aktie legt am Dienstag zeitweise um bis zu 14 Prozent zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 9,8 Prozent aus dem Handel. Ausschlaggebend für den Kurssprung ist wohl ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...