HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2025 sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller. Er habe seine Schätzungen angehoben und hält die Bewertung der Aktie laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für angemessen. Der Markt liege zugleich immer noch weit über den Zielen des Managements, weshalb positive Gewinnrevisionen von dieser Seite her unwahrscheinlich seien./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0