NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 515 dänischen Kronen belassen. Nach klinischen Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema bei adipösen Diabetikern dürften den Glauben an das kommerzielle Profil des Mittels weiter beeinträchtigen, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333