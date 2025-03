Am Montag erlebten die US-Börsen einen dramatischen Einbruch, der Investoren weltweit in Alarmbereitschaft versetzte. Die Märkte reagierten auf mögliche wirtschaftspolitische Veränderungen der Trump-Administration, die eine höhere Inflation und wirtschaftliche Störungen in Kauf nehmen könnte. Trotz der Turbulenzen bleibt der langfristige Ausblick für den S&P 500 optimistisch, doch kurzfristige Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...