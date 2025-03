SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials gab bekannt, mehr eigene Aktien zurückzukaufen und die Dividende zu erhöhen. Applied Materials Inc. (Nasdaq: AMAT, ISIN: US0382221051) kündigte am 10. März 2025 an, die vierteljährliche Bardividende anzuheben und mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...