LONDON, GROSSBRITANNIEN / ACCESS Newswire / 11. März 2025 / Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ)(OTC PINK: FNQQF)(FWB: FNQA), ein Digital-Asset- und Investment-Unternehmen, gibt das Dual Listing seines Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ("YADA") Exchange Traded Note (ETN) an der Börse Stuttgart in Deutschland bekannt.

YADA (ISIN: LI1408648106) wurde von Fineqias europäischer Tochtergesellschaft Fineqia AG emittiert und ist der weltweit erste ETN, der Krypto-Assets auf dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) zur Ertragsgenerierung einsetzt. Das Dual Listing an der Börse Stuttgart, einem der führenden europäischen Handelsplätze für Wertpapiere von digitalen Vermögenswerten, ermöglicht einer breiteren Anlegerbasis im europäischen Markt eine Beteiligung an YADA. Das Listing steht im Einklang mit Fineqias Mission, das traditionelle Finanzwesen mit Blockchain-basierten Investmentchancen zu verbinden, und bietet Anlegern die Möglichkeit einer regulierten Veranlagung in Cardanos Token ADA. Der Coin wurde von US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Posting im Hinblick auf eine mögliche Aufnahme in eine strategische Kryptowährungsreserve der Vereinigten Staaten erwähnt.[1]

Exchange Traded Products (ETPs) von digitalen Vermögenswerten erzielten laut ETFBook zwischen März 2024 und Februar 2025 an der Börse Stuttgart ein Handelsvolumen von mehr als 2,2 Mrd. $. Berichtet wurde auch, dass die Börse in den letzten 12 Monaten das fünfthöchste Handelsvolumen für Digital-Asset-ETPs in Europa verzeichnete, was ihre Bedeutung für Digital-Asset-Emittenten unterstreicht.

"Die Notierung an der Börse Stuttgart ist ein wichtiger Meilenstein, denn damit wird einer breiteren Anlegerbasis der Zugang zum Ökosystem Cardano über ein reguliertes Finanzprodukt ermöglicht", erläutert Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia International Inc. "Cardano ist als eine der Top-10-Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung sehr gefragt.[2]"

Angesichts des starken Anstiegs bei den Handelsvolumina von digitalen Vermögenswerten an den europäischen Börsen[3] bekräftigt Fineqia mit der Erweiterung der Verfügbarkeit von YADA sein Ziel, den Zugang zu Finanzprodukten mit Kryptobezug zu verbessern. Die Notierung an der Börse Stuttgart steht im Einklang mit den allgemeinen Branchentrends, bei denen die Akzeptanz von Blockchain-basierten Investmentlösungen bei den institutionellen Anlegern weiter an Dynamik gewinnt.

In Stuttgart werden emittierte ETPs von Unternehmen wie 21Shares, BitWise, CoinShares, VanEck, WisdomTree und anderen gehandelt, was den Status der Börse als führenden Marktplatz für Digital-Asset-Anlagevehikel auf institutioneller Ebene unterstreicht.

Der erstmals am 24. Januar 2025 an der Wiener Börse eingeführte YADA ETN ist an den FTSE Russell Index gebunden. Fineqia hat vor kurzem gemeinsam mit FTSE Russell ein Webinar abgehalten, um die wichtigsten Unterschiede zwischen Cardano und Bitcoin aufzuzeigen. Hier geht es zum Video: https://www.brighttalk.com/webcast/9819/624726.

Alle vorstehenden Bezugnahmen auf Dollar betreffen US-Dollar. ETPs beinhalten Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs).

Nähere Informationen unter https://www.fineqia.com/ca/products.

Über Fineqia International Inc.

Fineqia ist neben einer Börsennotierung in Kanada (CSE: FNQ) zusätzlich auch an der Nasdaq (OTC: FNQQF) und der Frankfurter Börse (Frankfurt: FNQA) gelistet und bietet Investoren Anlagemöglichkeiten im Bereich des Blockchain-basierten dezentralen Finanzwesens (DeFi) auf institutioneller Ebene. Die europäische Tochtergesellschaft ist ein Emittent von mit Krypto-Assets unterlegten Exchange Traded Notes (ETNs) wie dem Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106). Die Gesellschaft im Vereinigten Königreich ist ein Beratungsunternehmen für aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) in Europa, wie die Digital-Asset-Blockchain-basierte Infrastruktur für Digital Assets (DABI) one. Fineqia ist an Unternehmen beteiligt, die Real-World Assets (RWAs), dApps, DeFi und Blockchain-Protokolle tokenisieren. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fineqia.com, x.com/FineqiaPlatform, linkedin.com/company/fineqia/, medium.com/@Fineqia und @fineqia.bsky.social.

Über Fineqia AG

Fineqia AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fineqia International, die zum Zweck der Geschäftstätigkeit auf dem europäischen Kontinent gegründet wurde. Die Fineqia AG mit Sitz in Liechtenstein hat von der Finanzmarktaufsicht (FMA) die Genehmigung ihres Basisprospekts erhalten, um Exchange Traded Notes (ETNs) anzubieten, die durch digitale Vermögenswerte besichert sind. Der Basisprospekt entspricht der EU-Pass-Richtlinie für Kreditinstitute, Versicherungen und Wertpapierfirmen der den Vertrieb der ETNs im gesamten EU-Binnenmarkt ermöglicht.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia Intl. (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu potenziellen Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Wörter "kann", "wird", "sollte", "fortsetzen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "projizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder einer vergleichbaren Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens bezüglich ihrer Kontrolle oder Voraussage liegen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem das Unvermögen, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Krypto-Vermögenswerte sind nicht regulierte Anlageprodukte, die plötzlichen und erheblichen Wertschwankungen unterliegen und ein hohes Risiko des Totalverlusts des investierten Kapitals bergen. Da die zugrunde liegenden Komponenten des Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (AV:YADA)(ISIN:LI1408648106) und des Digital Asset Blockchain Infrastructure (DABI) Actively Managed Certificate (AMC) nicht reguliert sind, ist es unwahrscheinlich, dass Investoren Zugang zu regulatorischen Schutzmaßnahmen oder Anlegerentschädigungssystemen haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Vermögenswerte für Ihre individuellen Umstände geeignet sind, wird dringend empfohlen, unabhängige Finanz- und Rechtsberatung einzuholen. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzwerbung gedacht. Dieses Material wurde für den Vertrieb an eine begrenzte Anzahl professioneller Investoren und Journalisten erstellt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

