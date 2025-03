DJ Henkel-Aktie nach enttäuschendem Ausblick 2025 Verlierer im DAX

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkel-Aktien sind Dienstagmorgen der Verlierer im DAX, nachdem der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Geschäftserwartungen für 2025 und Ergebnisse für das Schlussquartal 2024 veröffentlicht hat, die deutlich unter den Markterwartungen bleiben. Henkel rechnet mit einem verhaltenen ersten Halbjahr und einer Beschleunigung erst im zweiten Halbjahr, im Gesamtjahr soll das organische Wachstum 1,5 bis 3,5 Prozent betragen.

Die Aktie notierte am späten Vormittag 9,5 Prozent im Minus - in der Spitze verlor sie 9,7 Prozent auf ein Tagestief von bis dato 78,30 Euro. Der DAX notierte 0,7 Prozent im Plus.

Mehrere Analysten zeigten sich in der Telefonkonferenz des Unternehmens mit Investoren besorgt, dass sich die schwache Entwicklung des Schlussquartals im ersten Quartal fortsetzen könnte.

Im vierten Quartal steigerte Henkel den Umsatz organisch um 1,1 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent), deutlich unter den Konsensschätzungen von 3,6 Prozent in einer Visible-Alpha-Umfrage. Das Segment Adhesive Technologies wuchs organisch 1,7 Prozent (Konsens: 3,9/Vorjahr 2,8 Prozent). Das Segment Consumer Brands, das im Rahmen des Umbaus einer Portfoliobereinigung um gut 1 Milliarde Euro unterzogen wurde (Verkauf oder eingestellt), wuchs organisch um 0,6 Prozent (Prognose: 3,3/Vorjahr 6,9 Prozent).

Nach Einschätzung von Morgan Stanley lag das organische Umsatzwachstum im vierten Quartal "deutlich unter den Konsenserwartungen von plus 3,6 Prozent". Sowohl der Bereich Klebstoffe als auch Consumer Brands hätten die Erwartungen verfehlt - sowohl bei Preis- wie auch Volumenentwicklung. Den Jefferies-Analysten zufolge dürfte Henkels schwache Erwartung für das erste Halbjahr - die ein organisches Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent bei Consumer Brands im ersten Quartal annimmt - dazu führen, dass der Konsens für das Gesamtjahr das niedrigere Ende der Spanne einpreisen werde. Dies dürfte die Gewinnschätzungen für 2025 um rund 5 bis 6 Prozent drücken, so Jefferies. Die Analysten von RBC Capital Markets wiesen auf die gedämpfte Konsumneigung im wichtigen Markt Nordamerika hin, den Henkel auch für die erwartete Entwicklung anführt.

Beide Unternehmensbereiche sollen 2025 die Margen verbessern. Laut Henkel zeigt die Entwicklung im Januar und Februar, dass sie "hier auf einem guten Weg sind".

