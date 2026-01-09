EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Henkel AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Henkel AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://henkel.de/ir
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://henkel.com/ir
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Henkel AG & Co. KGaA
|Henkel Str. 67
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.henkel.de
