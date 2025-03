Wilde Zeiten: Während in den USA die Märkte unter Druck stehen, hat in Deutschland die Hoffnung auf milliardenschwere Finanzpakete für Rüstung und Infrastruktur für massiven Rückenwind gesorgt. Welche Aktien leiden, wer profitiert? Zudem gibt es einen kurzen Rückblick auf die in den vergangenen Sendungen besprochenen Aktien. Im Real-Depot wurde frühzeitig auf Zykliker und andere mögliche Profiteure der jüngsten politischen Pläne gesetzt. Warum wird in diesem Zusammenhang auch auf Bechtle gesetzt? ...

