Die Börse steht unter Druck und auch die Luxusbranche leidet. Besonders bei Branchenprimus LVMH hat sich das Chartbild wieder stark eingetrübt. Die Erholung in China schwächelt und die Branche steht aufgrund der US-Zölle unter Druck - auch wenn LVMH bei der Zollpolitik einen Joker in der Hand haben könnte. Wie tief kann es noch gehen?Prada, Hermès und Richemont konnten allesamt starke Umsatz- und Gewinnergebnisse vorweisen. Prada hob sogar die Gewinnprognse um elf Prozent an, da Miu Miu erneut ablieferte. ...

