centrotherm-Konzern übertrifft nach vorläufigen Zahlen durch eine Verdopplung des EBITDA auf rund 39 Mio. EUR seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 Deutlicher Ausbau der Eigenkapitalbasis um über 25 Mio. EUR

Liquidität mit rund 96 Mio. EUR nahezu verdoppelt

Konzernumsatz um mehr als 50 % auf rund 240 Mio. EUR gesteigert

Konzerngesamtleistung mit über 290 Mio. EUR am oberen Rand der Prognose

Aufträge i. H. v. 164 Mio. EUR gesichert in einem herausfordernden Marktumfeld Blaubeuren, 11. März 2025 - Die centrotherm international AG blickt nach heute per Ad-hoc-Meldung veröffentlichten vorläufigen Zahlen auf ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2024 zurück. So konnte der Konzernumsatz mit rund 240 Mio. EUR um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahreswert von 151,2 Mio. EUR gesteigert werden. Von zentraler Bedeutung blieb dabei unverändert das internationale Geschäft mit einem Umsatzanteil von über 80 % und dem weiterhin starken Schwerpunkt auf Asien. Die Konzern-Gesamtleistung legte um nahezu 50 % auf über 290 Mio. EUR zu und erreichte damit den oberen Rand der prognostizierten Spanne von 200 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR.



Besonders positiv zeigt sich die Ertragsentwicklung des Konzerns mit einem vorläufigen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. 39 Mio. EUR. Damit wurde nicht nur der Vorjahreswert von 19 Mio. EUR mehr als verdoppelt, sondern auch die Prognose eines EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich deutlich übertroffen. Grund hierfür waren die höher als erwartete Anzahl von Kundenabnahmen bis zum Jahresende 2024, die zu einem entsprechenden Umsatzzuwachs führte, sowie eine Verbesserung der operativen Marge des centrotherm-Konzerns. Der Konzernjahresüberschuss wird voraussichtlich bei über 25 Mio. EUR liegen. Insgesamt ist die Ertragskraft des Konzerns durch den deutlich gestiegenen Anteil des Geschäfts mit der Halbleiterindustrie erheblich gestärkt worden.



Das positive Konzernergebnis trägt zu einer deutlichen Stärkung des Konzern-Eigenkapitals um über 25 Mio. EUR auf rund 110 Mio. EUR bei. Die Eigenkapitalquote wird sich von 26,3 % zum Bilanzstichtag des Vorjahres um einen Prozentpunkt verbessern.



Die Liquiditätsposition des centrotherm-Konzerns hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente haben sich von 50,1 Mio. EUR nahezu verdoppelt auf rund 96 Mio. EUR.

Dem herausfordernden Marktumfeld entsprechend entwickelte sich der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 schwächer als in den überdurchschnittlichen Vorjahren (2023: 268,8 Mio. EUR, 2022: 343,8 Mio. EUR). Mit einem erreichten Auftragsvolumen von über 164 Mio. EUR wurde die Konzern-Prognose von 150 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR dennoch erreicht. Über 87 % (2023: 83 %) der Aufträge entfielen auf die Halbleiterindustrie und rund 12 % (2023:17 %) auf die Photovoltaikindustrie. Angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfeldes werden insbesondere Investitionen in neue Produktionskapazitäten von den Halbleiterherstellern verschoben. Insgesamt bleibt das Auftragsbuch des centrotherm-Konzerns zum 31. Dezember 2024 mit rund 458 Mio. EUR sehr gut gefüllt (31. Dezember 2023: 539,1 Mio. EUR).



Trotz der sehr zufriedenstellenden Geschäftszahlen 2024 hat centrotherm bereits damit begonnen, sich einerseits auf die rückläufigen Marktgegebenheiten anzupassen und andererseits das Produktportfolio weiter konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten.



Hinweis: Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 ist für den 30. April 2025 vorgesehen.



Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen

stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT.





