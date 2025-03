Gold steht am Dienstag kurz vor einem Anstieg von 1%, nachdem alle in dieser Woche erlittenen Verluste ausgeglichen wurden - Schlagzeilen über einen möglichen deutschen Verteidigungshaushaltsdeal belasten den US-Dollar und stützen Gold - Händler bereiten sich auf die bevorstehende Fed-Sitzung am 19. März vor - Der Goldpreis (XAU/USD) wird am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...