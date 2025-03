Teaneck, N.J., 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Das auf der Veeva Development Cloud basierende System führt bisher getrennte Funktionen zusammen, um den medizinischen Entwicklungsprozess zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.Cognizant (Nasdaq: CTSH) und Boehringer Ingelheim gaben heute den Start einer durchgängigen Technologieplattform bekannt, die auf der Veeva Development Cloud basiert und die Bereitstellung lebensverändernder Therapien durch den weltweit führenden Biopharmakonzern beschleunigen soll. Der Meilenstein markiert den Abschluss der ersten Phase der Zusammenarbeit, die erstmals im Jahr 2023 angekündigt wurde.Die "One Medicine Platform" von Boehringer ersetzt über 20 alte Plattformen. Die Initiative vereinigt medizinische Entwicklungsprozesse und Datenquellen in einem vernetzten Ökosystem, mit dem Ziel, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und die betriebliche Effizienz zu verbessern.Als Hauptsystemintegrator begann Cognizant das Boehringer Ingelheim-Projekt mit der Entwicklung einer Programm-Roadmap, einer agilen Methodik und eines Implementierungsworkflows. Der Gesamtumfang des Projekts umfasst Dienstleistungen wie Programmmanagement, Systemarchitektur und -design, Schulung, Integration, Migration, Tests und Validierung. Cognizant arbeitete eng mit Syneos Health Consulting bei der Entwicklung von Geschäftsprozessen und mit Veeva bei der Konfiguration sowie der Systemarchitektur und dem Design zusammen.In der ersten Phase unterstützte Cognizant erfolgreich die Implementierung in den Bereichen klinische Daten, klinischer Betrieb, Regulierung und Qualität und ermöglichte so den Wechsel von Boehringer Ingelheim auf die einheitliche Plattform. Dieser ganzheitliche Ansatz soll die Arbeitsabläufe von mehr als 15.000 Anwendern, die an klinischen Entwicklungsprogrammen arbeiten, rationalisieren. In Phase zwei wollen die Kooperationspartner die klinische Praxis von Boehringer weiter verbessern und zusätzliche Module in die Zulassungsfunktion integrieren."Jahrelang verwendete Boehringer Ingelheim Systeme verschiedener Anbieter, die nicht miteinander kommunizieren konnten, was zu komplexen Arbeitsabläufen führte. Die Einführung unserer One Medicine Platform revolutioniert unsere medizinischen Entwicklungsprozesse und hebt unsere betriebliche Effizienz auf die nächste Stufe", sagte Oliver Fink, Leiter für Lernen, Prozesse & Digitalisierung, Globale Qualitätsmedizin bei Boehringer Ingelheim."Wir freuen uns, diesen Programm-Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim zu erreichen", sagte Gagan Syal, Leiter für Life Sciences, EMEA & APAC, bei Cognizant. "Mit diesem neuen System wird Boehringer Ingelheim voraussichtlich Datenprobleme und Latenzzeiten lösen und die Markteinführung seiner Produkte beschleunigen. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen unseren Teams konnten wir dieses Projekt in Rekordzeit durchführen."Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Mehr dazu unter www.cognizant.com oder @cognizant.Informationen zu Boehringer Ingelheimhttps://www.boehringer-ingelheim.com/ Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sowohl im Bereich der Human- als auch der Tiergesundheit tätig ist. Als einer der Top-Investoren der Branche im Bereich Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf. Boehringer ist seit seiner Gründung im Jahr 1885 unabhängig und verfolgt eine langfristige Perspektive, indem es Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette einbindet. Mehr als 53.500 Mitarbeiter sind in über 130 Märkten tätig, um eine gesündere, nachhaltigere und gerechtere Zukunft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.boehringer-ingelheim.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: GlobalPR@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/boehringer-ingelheim-und-cognizant-kundigen-die-einfuhrung-einer-einheitlichen-cloud-plattform-an-um-innovative-therapien-schneller-zum-patienten-zu-bringen-302398283.htmlOriginal-Content von: Cognizant Technology Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167904/5988484