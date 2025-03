Nach neun Jahren mit jährlich 13 % Wachstum - dreimal so schnell wie die Branche - hat Infineon endlich die Spitzenposition im globalen Mikrocontrollermarkt erreicht (Quelle: Omdia) und sich 2024 mit einem Marktanteil von 21,3 % durch einen historischen Anstieg um 3,5 Prozentpunkte an die Spitze gesetzt. Trotz schwieriger Marktbedingungen überholte Infineon seine Konkurrenten. Der Erfolg basiert auf konsequenter Innovation, einem starken Produktportfolio und softwaregestützten Lösungen, die das Unternehmen in Schlüsselbereichen wie Automobil, IoT und Industrieautomation weiter voranbringen. Dennoch bleiben kurzfristige Herausforderungen bestehen, darunter eine schwache Endmarktnachfrage, Lagerkorrekturen und geopolitische Unsicherheiten. Daher halten die Analysten von mwb research an ihrer HALTEN-Bewertung mit einem Kursziel von 35,00 EUR fest und warten auf eine klarere Erholung der Nachfrage, während sich die Unsicherheiten allmählich verringern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG