Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg von 0,65 Prozent auf 52,28 Euro im XETRA-Handel, nachdem der Medizintechnikkonzern bekannt gab, die Verträge seines Führungsduos vorzeitig verlängert zu haben. Der Aufsichtsrat des Erlanger DAX-Unternehmens sicherte sowohl Vorstandschef Bernd Montag als auch Finanzvorstand Jochen Schmitz bis Februar 2031 in ihren Positionen. Diese Entscheidung unterstreicht die Kontinuitätsstrategie des Unternehmens, das bereits seit seinem Börsengang 2018 mit demselben Führungsteam arbeitet. Der 1969 in München geborene Montag steht bereits seit 2015 an der Spitze des Medizintechnikherstellers und gehört damit zu den dienstältesten Vorstandsvorsitzenden im deutschen Aktienindex. Unter seiner Führung konnte die Aktie seit ihrer Erstnotiz vor rund sieben Jahren beachtliche 70 Prozent an Wert gewinnen. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Industrieunternehmen präsentiert sich Siemens Healthineers in robuster Verfassung - im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro.

Stammkonzern mit positiver Entwicklung am Aktienmarkt

Auch die Aktie des Mutterkonzerns Siemens entwickelte sich am Dienstag freundlich im Börsenhandel. Im XETRA-Handel verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 230,00 Euro, nachdem es im Tagesverlauf zeitweise bis auf 232,25 Euro gestiegen war. Die starke Performance der Aktie zeigt sich besonders im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 150,68 Euro im August 2024 - aktuell notiert der Anteilsschein mehr als 52 Prozent über diesem Wert. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 228,44 Euro, während die Dividendenprognose für das laufende Jahr bei 5,37 Euro liegt. Bei der letzten Quartalspräsentation im Februar 2025 konnte der Konzern einen Gewinn je Aktie von 4,71 Euro präsentieren - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 3,03 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 11,79 Euro je Aktie.

