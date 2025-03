Bonn (ots) -Seit 100 Tagen ist Maxim Krtschil Mehrheitsgesellschafter der Telekom Baskets Bonn. In einem Interview mit dem General-Anzeiger Bonn hat er jetzt die Meisterschaft als Ziel des Vereins ausgegeben. "Wir möchten uns transformieren - von einem klassischen Verein hin zu einer Organisation, deren Zweck es ist, den besten Basketball zu spielen. Und irgendwann - hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft - Deutscher Meister zu werden." Der 44-jährige Bonner Unternehmer stellt zudem eine Verlängerung des Vertrags mit Hauptsponsor Deutsche Telekom über 2026 hinaus in Aussicht und spricht über Baupläne. Er schlägt in diesem Interview deutlich offensivere Töne an, als das auf dem Hardtberg bisher üblich war. "Ich glaube, dass die Möglichkeiten, die Chancen, das Umfeld, die Ideen - all das, was die Baskets ausmacht - ein unfassbares Potenzial haben." Krtschil hatte den Basketball-Bundesligisten am 1. Dezember als Mehrheitsgesellschafter von den Gesellschaftern um Präsident Wolfgang Wiedlich übernommen und Simon Pallmann, zuvor bei Bayer Leverkusen und der Uefa, als Geschäftsführer installiert.Link zum Interview: https://ga.de/sport/telekom-baskets-bonn/telekom-baskets-bonn-chef-krtschil-will-die-meisterschaft_aid-125057937Pressekontakt:General-AnzeigerNewsmanagementTelefon: 0228 / 66 88563am.beekes@ga.deOriginal-Content von: General-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80218/5988492