Gold sieht Gewinne vorerst stagnieren, nur einen Seufzer von 1% Zuwachs am Dienstag entfernt - Ein mögliches deutsches Verteidigungsausgabenabkommen belastete den US-Dollar und unterstützte Gold in seiner Wende - Händler tilgen einen wöchentlichen Verlust und senden Gold in den grünen Bereich für diese Woche - Der Preis für Gold (XAU/USD) wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...