Tesla sorgt aktuell für ordentlich Wirbel an der Wall Street - und das nicht nur wegen der enttäuschenden Zahlen. Die Aktie hat in den letzten Wochen über 50?Prozent ihres Höchststandes eingebüßt und ist damit der reinste Absteiger im S&P 500. Während Analysten an den Lieferzahlen zweifeln und Probleme beim Cybertruck auftauchen, gibt es auch einen kuriosen Tweet: US-Präsident Trump hat kürzlich auf seiner eigenen Plattform (Truth Social) verkündet, dass er sich selbst einen Tesla bestellen will und alle zur Unterstützung aufruft! Was steckt hinter diesem wilden Kurskarussell, und kann der Riesenrücksetzer wirklich als Sprungbrett für den nächsten Aufschwung dienen? In diesem Bericht nehmen wir Sie mit auf eine lockere, aber fundierte Reise durch Teslas aktuelle Lage, die technischen Signale und warum jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte - wenn man den richtigen Moment abpasst.

Hintergrund und aktuelle Entwicklungen

Tesla hat in letzter Zeit so manchen Sturm erlebt. Die Aktie, einst gefeiert als der Inbegriff von Innovation und Wachstum, hat kürzlich einen massiven Absturz hinnehmen müssen - rund 15,4?Prozent Einbruch an einem einzigen Tag. Das ist hart, wenn man bedenkt, dass der Kurs vor wenigen Wochen noch bei beeindruckenden 488,54 US-Dollar lag. In 2025 steht Tesla aktuell als größter Verlierer im S&P 500 da und ist um knapp 50?Prozent eingebrochen. Die Gründe hierfür sind vielfältig:

-Lieferzahlen und Prognosen: Während Elon Musk in den Quartalszahlen optimistische Wachstumsprognosen für 2024 und 2025 machte, sind die tatsächlichen Lieferzahlen eher mau ausgefallen.

-Cybertruck und andere Modelle: Obwohl der Cybertruck kurzfristig einmal profitabel schien, zeigen sich jetzt Zweifel, da der Fokus auf günstigeren Varianten liegt, bei denen die Margen drücken.

-Politische Turbulenzen: Musk's zunehmend polarisierende Auftritte in den sozialen Medien - und sein enger Draht zu US-Politikern - haben dem Markenimage nicht gerade geholfen.

Und dann kommt noch der Clou: In einem Fox News-Interview ließ US-Präsident Trump's Worte nicht lange auf sich warten. Er sagte auf Truth Social, dass er selbst einen Tesla bestellen wolle und rief quasi alle dazu auf, Tesla zu unterstützen. Ein Statement, das dem Unternehmen zwar kurzfristig Aufwind geben könnte, aber auch den bereits brüchigen Markt weiter durchrüttelt.

Charttechnik und technische Perspektive

Schauen wir uns mal den Chart an: Tesla's Kurs ist aktuell deutlich unter Druck - rund 50?Prozent Korrektur vom letzten Hoch. Viele technische Indikatoren, wie der MACD und der Relative Stärke Index deuten darauf hin, dass der Abverkauf zwar heftig war, sich aber nun langsam abzuflachen beginnt. Der Chart zeigt Anzeichen eines Rebounds, denn wichtige Unterstützungslevels liegen um die 220?US-Dollar. Sollte der Kurs darunter fallen, könnte es nochmals in den Bereich von ca. 210?US-Dollar abrutschen, was jedoch als gesunder Rücksetzpunkt interpretiert werden kann.

Kurzum: Der technische Blick auf Tesla ist derzeit ambivalent, aber durchaus positiv gestimmt - der heftige Crash könnte dem Markt sogar die Chance geben, sich zu erholen. Investoren, die den Einstieg in Erwägung ziehen, sollten jedoch geduldig sein.

Vieles sieht nach einer Kaufchance aus, aber…



Alles in allem ist Tesla zwar aktuell der große Verlierer im S&P 500, aber genau das bietet auch Chancen - vor allem für langfristige Investoren. Die fundamentalen Daten zeigen, dass das Unternehmen trotz aller Turbulenzen und kurzfristiger Lieferschwierigkeiten weiterhin innovativ und marktführend ist. Die jüngsten Unternehmenszahlen, wenn auch durch den starken Kursrutsch gedämpft, deuten darauf hin, dass Tesla weiterhin an seiner Position festhält.

Unsere Tradingidee lautet daher: Warte auf den richtigen Moment. Der starke Rücksetzer - rund 50?Prozent vom Hoch - bietet eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, vor allem wenn der Kurs sich bei etwa 220?US-Dollar stabilisiert. Ein weiterer Rückgang auf ca. 210?US-Dollar wäre sogar ideal, um in einen Rebound einzusteigen. Unterstützt wird diese Sicht auch durch die positive Nachricht, dass US-Präsident Trump aktiv zum "Kauf" aufruft - ein Zeichen, dass auch prominente Stimmen an das Potenzial von Tesla glauben.

Insgesamt bleibt Tesla ein spannendes Investment. Die fundamentale Stärke und der innovative Spirit des Unternehmens sprechen langfristig für einen möglichen Rebound, der das Kursziel von 270 US-Dollar durchaus erreichbar macht - vorausgesetzt, der Markt spielt mit.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

