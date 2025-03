Berlin - Die Bundespolizei ist am Dienstag im Rahmen einer Großrazzia in vier Bundesländern gegen die Fußballhooligan-Szene vorgegangen. Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen 31 Personen wurden 33 Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen vollstreckt, teilten die Behörden mit. 470 Bundespolizisten waren demnach im Einsatz.Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem Vorfall mit einem Sonderzug im vergangenen Oktober. Dieser war auf dem Weg nach Rostock mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden, woraufhin Passagiere die Notbremse betätigten und einige das Fahrzeug verließen. Danach kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen mit den Personen, die zuvor den Zug beworfen hatten. Beim Eintreffen der Polizei konnte keine der beiden Gruppen angetroffen werden. Am Zug entstand laut den Ermittlern ein Schaden von circa 118.000 Euro. Die Beschuldigten sollen den Fanszenen der Drittligisten Hansa Rostock und Rot-Weiß Essen angehören.Wie die Behörden mitteilten, wurden bei den Durchsuchungen Mobiltelefone, Tablets, Laptops, Speichermedien, verbotene Pyrotechnik, Schreckschusswaffen, Betäubungsmittel und Unterlagen beschlagnahmt. In fünf Fällen sei körperlicher Zwang gegen Tatverdächtige angewandt worden; zu drei Wohnungen hätten sich die Polizisten gewaltsam Zutritt verschafft, hieß es.Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begrüßte die Maßnahme am Dienstag und bezeichnete den Angriff auf den Zug in diesem Zusammenhang als "Gewaltexzess". Sie forderte "deutliche strafrechtliche Konsequenzen". "Solche Gewalttäter machen den Fußball kaputt. Sie schaden unbeteiligten Fans, den Vereinen und der Allgemeinheit. Das lassen wir nicht zu", so Faeser.