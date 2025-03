Die Elektromobilität in China boomt weiter, und BYD bleibt das unangefochtene Schwergewicht in diesem Segment. Laut den neuesten Rankings der China Passenger Car Association (CPCA) verteidigte der Konzern im Februar seine Position als größter Hersteller von New Energy Vehicles (NEV) in China. Erstmals fand sich auch der Technologiegigant Xiaomi in der Rangliste wieder.BYD verzeichnete im Februar in China Verkäufe von 205.711 NEVs - ein beeindruckendes Wachstum von 73,2 Prozent im Vergleich zu 118.802 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...