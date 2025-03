wO Börsenlounge: Tesla | Novo Nordisk | VW - S&P 500: Korrektur, Bärenmarkt oder Crash?

Wie geht es weiter an der Wallstreet? Der Wochenstart war gruselig. Der S&P 500 befindet sich im Korrektur-Modus, die "Magnificent 7" in einem Bärenmarkt und die Aktie von Tesla crasht. Schnäppchenjagd oder Finger weg? Kommt die neue Eutelsat aus Schweden? Fünf Aktien haben gegen Mittag an der Börse Stockholm ein neues 52-Wochen Hoch erreicht. Ein Titel davon ist die Aktie, welche ich heute mitgebracht habe. Wie aus seiner Pressemitteilung hervorgeht, hat das Technologieunternehmen aus Schweden die Leistung, Mobilität und Widerstandsfähigkeit seines Satelliten sowie der mobilen Satellitenterminals unter anspruchsvollen Bedingungen im arktischen Teil des Nordens erfolgreich validiert. …

Den vollständigen Artikel lesen ...