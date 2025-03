Laut der am Dienstag veröffentlichten Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) des US Bureau of Labor Statistics (BLS) beliefen sich die offenen Stellen Ende Januar auf 7,74 Millionen. Diese Zahl, die über den Erwartungen der Analysten von 7,63 Millionen lag, folgt den 7,508 Millionen Positionen, die im Dezember gemeldet wurden (revidiert von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...