Karlsruhe - In Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe ist am Dienstagnachmittag ein Tanklaster mit einer Straßenbahn kollidiert. Sowohl der Tanklaster als auch die Straßenbahn stehen auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern in Brand, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte.Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte sich der Fahrer des Tanklasters schwer. Ob sich weitere Personen bei dem Unfall verletzten, ist derzeit nicht bekannt.Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind den Beamten zufolge mit einem großen Kräfteansatz sowie mit einem Polizei- und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L552 ist für die Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.