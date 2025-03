NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sowohl das Klebstoffgeschäft als auch die Konsumgütersparte der Düsseldorfer hätten mit konjunkturellen Widrigkeiten zu kämpfen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 11:11 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 11:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432