Der Dow Jones fiel am Dienstag um fast 800 Punkte von Höchst- zu Tiefststand - Präsident Trump hat die nächste Phase seines Handelskriegs mit Kanada eingeläutet - Die JOLTS-Daten fielen etwas stärker als erwartet aus, aber die Geopolitik dominiert - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) verlor am Dienstag weiter an Gewicht und fiel um fast 700 ...

