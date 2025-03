PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender Konjunktursorgen hat der EuroStoxx 50 am Dienstag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Eine Stabilisierung in den ersten Handelsstunden hatte sich als nicht nachhaltig erwiesen, nachdem US-Präsident Donald Trump gegen Kanada höhere Stahl- und Aluminium-Zölle angekündigt und so einmal mehr für Unruhe gesorgt hatte.

Am Ende geriet der Eurozonen-Leitindex in den Sog der schwachen Wall Street und büßte 1,43 Prozent auf 5.309,90 Punkte ein. Das Börsenbarometer erreichte damit das Niveau von Anfang Februar.

Der Londoner FTSE 100 fiel um 1,21 Prozent auf 8.495,99 Punkte. Der Züricher SMI verlor 2,47 Prozent auf 12.692,25 Punkte. Dies lag auch am Dividendenabschlag des Schwergewichts Novartis ./la/jha

CH0012005267, EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545