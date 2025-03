Der Premierminister von Ontario, Doug Ford, stimmte zu, seine angekündigten Exportzölle auf in Ontario produzierte Elektrizität, die in die USA exportiert werden soll, auszusetzen, nachdem der US-Handelsminister Howard Lutnick einer Notfall-Handelsgesprächsrunde mit Kanada zugestimmt hatte. Die Energieabgaben von Premierminister Ford wurden am Dienstagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...