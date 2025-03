NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Veröffentlichung der Ziele für dieses Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Diese lägen deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognosen des Sportartikelkonzerns ließen jedoch nur bedingt Rückschlüsse auf den Wettbewerber Adidas zu, der vor kurzem seine eigenen Ziele veröffentlicht und sich positiv zum aktuellen Geschäftsverlauf sowie zum Auftragsbestand unter anderem in den USA und in China geäußert habe./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 19:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603