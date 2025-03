München (ots) -Der eine Sieger des 28. Spieltags am Dienstag muss erst morgen gegen den BVB II ran (live ab 18.30 Uhr): Dynamo Dresden schaut bei MagentaSport zu, wie der Zweite Saarbrücken mit 1:3 in Bielefeld verliert und Cottbus gegen den Vorletzten Hannover 96 II nur ein 2:2 holt. Morgen kann die Tabellen-Spitze von Dynamo auf 4 Punkte ausgebaut werden.Dabei hatte der Gelbgesperrte Timmy Thiele die Aufstiegsziele für Energie aufgeheizt: "Jetzt geht es darum, das ganz Große möglich zu machen und alles zu geben." Der Negativlauf geht weiter: nur 1 Punkt aus den letzten 4 Spielen. Claus-Dieter Wollitz ärgert sich vor allem über die Art und Weise, mit der Hannover diesen Punkt erkämpft hat: "Zu viele Unterbrechungen, permanent sich behandeln lassen. Das gibt einer Mannschaft keinen Spielfluss, deswegen bin ich total unzufrieden, wie man das als Profi-Fußballer das dann so veranstaltet." Wollitz über den Aufstiegskampf: "Wir haben noch 10 Spiele und werden bei allen auf Dreier gehen. Wir brauchen nicht nach unten schauen. Meine Mannschaften sind schon oft zurückgekommen."Die Arminia macht den Aufstiegskampf noch heißer. Durch den Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken verkürzt Bielefeld den Rückstand auf Platz 3 auf nur 3 Punkte. Bielefeld-Trainer lobt sein Team: "Dieser Mannschaft ist es scheißegal, wie es steht. Nach 90 Minuten wird abgerechnet"Aachen setzt mit dem 3:0 in Ingolstadt ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Und Trainer Heiner Backhaus kommt aus dem Schwärmen und Philosophieren nicht mehr raus: "In der 3. Liga geht es darum, dass du Fußball solidarisch füreinander arbeitest. Es war eine total geschlossene Leistung, auch unsere Bank. Das war unsere zweite Fankurve. Wir sind Fußballprofis, wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein, dass durch die 3. Liga Touristen nach Aachen kommen, dass die Stadt aufblüht. Aachen hat außer der Alemannia gar nicht mehr so viel. Es gibt Springreiten, das ist aber nur für reiche Leute."Marco Antwerpen sieht "zwei Gesichter" seiner Osnabrücker, die das Spiel bei Stuttgart II zum 2:1-Sieg drehen. Tabellenrang 12 vorerst und 4 Punkte von den Abstiegsrängen.Der SC Verl nimmt den Schwung vom Derbysieg gegen die Arminia (2:1) mit und siegt auch in Unterhaching. Damit bleibt man weiter in Lauerstellung auf die Aufstiegsplätze. Unterhaching hingegen bleibt trotz 60-minütiger Überzahl ohne Punkte und steht weiterhin abgeschlagen am Tabellenende.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 28. Spieltag in der 3. Liga am Dienstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport am Mittwoch. Ab 18.30 Uhr in der Konferenz oder im Einzelspiel ab 18.45 Uhr - u.a. mit SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 München.Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken 3:1Die Arminia macht den Aufstiegskampf noch heißer. Durch den Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken verkürzt Bielefeld den Rückstand auf Platz 3 auf 3 Punkte. Nach der bitteren Derby-Pleite in Verl zeigt das Team von Mitch Kniat die perfekte Reaktion und feiert den 4. Sieg aus den letzten 5 Ligaspielen. Saarbrückens Höhenflug ist erstmal gestoppt. Durch den Patzer von Energie Cottbus bleiben die Saarländer aber weiterhin auf Platz 2.Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld: "Ich bin zufrieden, dass wir wieder diese Leistung gebracht haben. Wir geraten wieder in Rückstand, aber diese Mannschaft gibt nie auf. Das zeichnet sie aus. Dieser Mannschaft ist es scheißegal, wie es steht. Nach 90 Minuten wird abgerechnet. Was mir imponiert ist, dass auch die Jungs, die reinkommen, das Ding voll durchziehen. " Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M081di9OakNkMUkyQkl3THNsODVGMXloaG9XMVl5RnVSZlNQOThiS1VuUT0=Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Bielefeld ist die 1. Halbzeit besser gewesen, zweikampfstärker, die zweiten Bälle sind beim Gegner gewesen. In der 2. Halbzeit haben wir umgestellt, es war offener mit mehr Ballbesitz von unserer Seite. In der Phase, wo wir mehr vors gegnerische Tor gekommen sind, bekommen wir so ein Eiertor. War sinnbildlich für das ganze Spiel. Aufgrund der 1. Halbzeit hatten wir es auch nicht verdient hier etwas mitzunehmen. Einfach schütteln, aufstehen, besser machen und Freitag 3 Punkte holen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y21BNDdQdTE5MlRRODQreXMzTkdjVjYxdzZaQnNEN0tZNk53ZG82eHpmQT0=FC Energie Cottbus - Hannover 96 II 2:2Der Negativlauf von Energie Cottbus geht weiter. Nur 1 Punkt aus den letzten 4 Spielen. Damit schrumpft der Vorsprung auf Platz 4 auf nur noch 3 Zähler. Hannover 96 II landet einen Achtungserfolg. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aber immer noch 9 Punkte.Das Schiedsrichter-Gespann verlässt das Spielfeld mit dem Schutz von Regenschirmen über ihren Köpfen, um nicht von Wurfgeschossen seitens der Cottbusser Fans getroffen zu werden. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VkNTNHdWMmVmYm1GeFozQWNoOUxMK1lpaXk4c0xjM2lCWE1RMXpUZFpkcz0=Claus-Dieter Wollitz, Trainer FC Energie Cottbus: "Wir haben wieder ein Spiel gesehen ohne Linie. Zu viele Unterbrechungen, permanent sich behandeln lassen. Das gibt einer Mannschaft keinen Spielfluss, deswegen bin ich total unzufrieden, wie man das als Profi-Fußballer das dann so veranstaltet. Sollen wir in unserer Situation, wo wir was Historisches schaffen können, gegen egal welche Mannschaft auf ein 2:2 gehen? Ich denke schon, dass man da ein gewisses Risiko gehen darf. Wenn ein Spiel permanent unterbrochen wird, ist es schwierig. Wir haben nicht den besten Rhythmus, die beste Sicherheit, die besten Abläufe. Ich habe meiner Mannschaft schon vor dem Spiel gesagt, dass es ruckeln wird, aber die Mannschaft, die hier war, hat nichts verloren und sich ihre Auszeiten genommen. Für mich steht Fairness über allem. Viele Entscheidungen fallen dann auch nicht zu unseren Gunsten aus. Wenn du ein paar Mal verlierst, dann kommt alles zusammen."Über den Aufstiegskampf. "Wir haben noch 10 Spiele und werden bei allen auf Dreier gehen. Wir brauchen nicht nach unten schauen. Meine Mannschaften sind schon oft zurückgekommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UUpxVVJjZExqVWtUMnBPKzI3MXh0N2tVVlB2OFN1MFR2aGRRSFBpZEcyYz0=Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "In der 2. Halbzeit haben wir versucht mutiger zu sein. Der Ausgleich hat uns geholfen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Es war ein Riesen Fight von den Jungs in unserer Situation. Hier vor der Kulisse. Fand ich ganz stark." Reaktion auf die Aussagen von Claus-Dieter Wollitz bezüglich seiner Mannschaft. "Wir werden in dieser Liga sicherlich nicht bevorzugt. Wir haben gefightet, dagegengehalten und alles andere sollen andere für sich entscheiden." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEVoQ3gvNWxROXdRN2t1eHJmUDFFNjhGTWRGMzVlQVVKbnN1RDZsVUJhTT0=Timmy Thiele, FC Energie Cottbus, vor der Partie über seinen Trainer Pele Wollitz: "Er ist ein Fuchs. Er ist erfahren und versucht immer mit seiner eigenen Art und Weise den Druck von der Mannschaft zu nehmen und ihn auf sich selbst zu lenken. Das finde ich sehr lobenswert. Das ist eine Gabe. Er steht für Bodenständigkeit und dementsprechend vermittelt er uns das auch. Das war auch das Erfolgsrezept für uns. Wir sind ohne irgendwelche Träume hier in die Liga gegangen. Wir haben gesagt, wir wollen hier bestehen, unseren Stiefel spielen, für Furore sorgen und Punkte sammeln. Das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen. Irgendwann gibt es einen Switch, wenn man 12 Spieltage auf Eins steht. Wenn die Rückrunde losgeht oder es noch 11 Spiele sind, natürlich will man dann da oben bleiben. Jetzt geht es darum das ganz Große möglich zu machen und alles zu geben. Jetzt hatten wir eine Durststrecke. Die gehört zu jeder Mannschaft dazu, aber wir hatten sie davor noch gar nicht. Der Unterschied zu einer Top-Mannschaft, die am Ende oben steht, ist, den Hebel wieder umzulegen und die Punkte einzufahren. Das werden wir starten und dann Feuer frei für die nächsten 10 Spiele." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UThrMS9MeE92aEp3TkgvMnVmQ1BSUk5MS01jb24zSmswM0dtZmRaZHNUST0=FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen 0:3Aachen setzt ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Nach nur 3 Punkten aus den vergangenen 7 Spielen landet das Team von Trainer Heiner Backhaus mit einem 3:0-Erfolg beim FC Ingolstadt einen Befreiungsschlag. Für die Schanzer hingegen wird der rückt der Traum vom Aufstieg in immer weitere Ferne - schon 7 Punkte Rückstand auf Platz 3.Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt 04: "Wir lassen beim ersten Gegentor die Basics vermissen. Nichtsdestotrotz hatte ich nicht das Gefühl, dass wir zerfallen. Es war aber wieder eine große Herausforderung, die wir nicht geschafft haben. Der Blick geht nach vorne. Es ist keine Frage, dass wir uns gerade alle scheiße fühlen, es fühlt sich nicht gut an. Weder bei mir noch bei den Jungs, aber wir werden uns nicht zerfleischen lassen. Das Thema Aufstieg, da sind andere dafür verantwortlich. Das hat nichts mit Druck zu tun, das ist einfach eine Aufgabenverteilung bei uns im Verein. Ich habe das nicht groß rausposaunt, mein Fokus und der der Spieler liegt auf dem Platz." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WE1hcnY4QnFKSEM2SmRGY0RHeXVETEpPVGozN2RHUnJkQ2hGaGF0Z1dnRT0=Backhaus und das Wort zum Mittwoch für die Stadt Aachen: "Es gibt Springreiten, das ist aber nur für reiche Leute"Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen: "Ich habe selbst bei 21 Vereinen in 7 Ländern gespielt und habe nicht immer die Sprache verstanden. Deswegen musst du dich mit Körpersprache befassen, mit Mentalität. Wir haben da viel richtig gemacht. In der 3. Liga geht es darum, dass du Fußball solidarisch füreinander arbeitest. Dann kann man auch spielen. Es war eine total geschlossene Leistung, auch unsere Bank. Das war unsere zweite Fankurve. Wir sind Fußballprofis, wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein, dass durch die 3. Liga Touristen nach Aachen kommen, dass die Stadt aufblüht. Aachen hat außer der Alemannia gar nicht mehr so viel. Es gibt Springreiten, das ist aber nur für reiche Leute. Der Normale hat ja dort gar nichts. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Liga halten, und wir sind auf einem guten Weg dahin." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WUlTcCtob0ExWXUwTURmNUprNGRVZXRibmhlSWJSOWJUdXVoYVhoSXVvVT0=VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück 1:2Osnabrück dreht die Partie im 2. Durchgang, Bryan Henning erzielt den Lucky Punch in der 84. Minute. Der VfL ist damit in 10 der letzten 11 Spiele ungeschlagen, klettert in der Tabelle auf Rang 12 und setzt sich um 4 Punkte von den Abstiegsrängen ab. Stuttgart bleibt auf dem 17. Platz zunächst in der Abstiegsregion, mit einem Punkt Rückstand auf Platz 16, der den Klassenerhalt bedeuten würde.Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart: "Wir haben mit Ausnahme der beiden Gegentore nicht wirklich was zugelassen. Wir trauern der 1. Halbzeit nach. Wir müssen auf 2:0 oder 3:0 stellen. Die Möglichkeiten waren genügend da. Es war ein klares Chancenplus auf unserer Seite. Umso ärgerlicher ist es, am Ende mit leeren Händen dazustehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aE9Uanl1Zkk0MExOdTlpRFE0U2sxOXVzMkxXdWxGZmUzZXM0ekdtS3kvRT0=Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück: "Es waren zwei Gesichter. Die 1. Halbzeit war sehr behäbig, wenig Zweikampfwerte. Alles, was wir besprochen haben, haben wir nicht auf den Platz bekommen. Dann haben wir gesagt, das Spiel ist nicht verloren. Wir liegen 1:0 hinten, wir müssen Gas geben und wir wollen das Spiel 2:1 gewinnen. Die Jungs haben dann in der 2. Halbzeit eindrucksvoll gezeigt, dass sie das umsetzen wollten."...über sein goldenes Händchen wegen der Einwechslung der beiden Torschützen: "Es geht nicht immer um den Trainer, dass er was richtig gemacht hat. Die Jungs sollen sich belohnen. Sie investieren viel dafür, dass wir da unten rauskommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MG1ZMERMNlhGWElZRjZ3akRRelUwclBkRjVlZGFNb1hxR0g3Q2t2V1Robz0=SpVgg Unterhaching - SC Verl 1:2Der SC Verl nimmt den Schwung vom Derbysieg gegen Bielefeld (2:1) mit und siegt auch in Unterhaching. Damit bleibt man weiter in Lauerstellung auf die Aufstiegsplätze. Unterhaching hingegen bleibt trotz 60-minütiger Überzahl ohne Punkte und steht weiterhin abgeschlagen am Tabellenende.Heiko Herrlich, Trainer SpVgg Unterhaching. "Wir haben es in 60 Minuten Überzahl nicht geschafft den Ausgleich zu machen. Wir sind gut ins Spiel gekommen, lagen trotzdem sofort 0:2 zurück. Wir hatten trotzdem viele Umschaltmomente, wo wir die Konter einfach schlecht ausgespielt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDgrTjFId1dSTU44R21JQ21HMGxxQlRQVXFYd05yUzFlOXNBTDRMV1hTOD0=Alexander Ende, Trainer SC Verl: "Solche dreckigen Siege sind etwas Besonderes und tun der Gemeinschaft extrem gut."Zur Roten Karte. "Für mich ist es nur Gelb, das ist auch ein Platzverweis dann. Das auf jeden Fall, aber der Ball geht nach außen. Der Stürmer läuft nach außen Richtung Tim Köhler, der hätte noch eingreifen können. Deswegen nicht zwingend Rot, sondern Gelb. Hätte aber für das Spiel nichts geändert. Ich bin sehr stolz über den Einsatz, wir haben es dem Gegner sehr schwer gemacht. Wir haben sehr viel weggeholt, das ist sehr toll." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a1NNTXdRZ0JnYSt1V0VxdTB3R3lGMXFaVXFZS05CNnpZSjFGbWNHNDhYZz0=Fußball live bei MagentaSportMittwoch, 12.03.20253. Liga - 28. Spieltagab 18.30 Uhr in der Konferenz und 18.45 Uhr als Einzelspiel: Waldhof Mannheim - SV Sandhausen, Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II, Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock - Erzgebirge Aue, SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München3. Liga - 29. SpieltagFreitag, 14.03.2025ab 18.30 Uhr: 1. 3. Liga - 29. SpieltagFreitag, 14.03.2025ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart IISamstag, 15.03.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und 13.45 Uhr als Einzelspiel: VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund II - Viktoria Köln, SC Verl - FC Ingolstadt 04, Hannover 96 II - SV Wehen Wiesbaden, Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresdenab 16.15 Uhr: TSV1860 München - SpVgg UnterhachingSonntag, 16.03.2025ab 13.15 Uhr: SV Sandhausen - FC Energie Cottbusab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - FC Hansa Rostock