Marokko steigert seinen Export frischer Himbeeren nach Großbritannien weiter, berichtet EastFruit.com. Nachdem die Händler in der Saison 2023/24 eine Rekordmenge an Beeren auf den britischen Markt lieferten, haben sie ihre Dynamik beibehalten. Bildquelle: Pixabay In den ersten 6 Monaten der laufenden Saison erreichte die Menge der Himbeerexporte nach Großbritannien 5.700...

