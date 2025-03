Die italienischen, französischen und spanischen Delegationen der Tomatenkontaktgruppe trafen sich kürzlich in dem Hauptsitz des Consorzio di Tudela Pomodoro di Pachino IGP (Tomate mit g.g.A.), in Sizilien, Italien, um die wichtigsten Themen in Bezug auf dieses Produkt zu besprechen, informiert der spanische Verband FEPEX. Bildquelle: Pixabay "Analysiert wurden die...

Den vollständigen Artikel lesen ...