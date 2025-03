DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW - Volkswagens kriselnde Softwaretochter Cariad will bis zum Jahresende 1.600 Mitarbeitende entlassen. Die Belegschaft wurde am Dienstag bei einer Betriebsversammlung über den Abbau informiert, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreisen. Betroffen sind Mitarbeitende an den vier Cariad-Hauptstandorten in Berlin, Wolfsburg, Ingolstadt und Mönsheim bei Stuttgart. Insgesamt beschäftigt Cariad zurzeit 5.900 Mitarbeiter. Der Abbau entspricht damit knapp 30 Prozent der Gesamtbelegschaft und soll im Wesentlichen über Abfindungsprogramme erfolgen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte die Informationen. (Handelsblatt)

March 12, 2025

