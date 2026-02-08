2025 war für Tesla ein Jahr zum Vergessen. Auf internationaler Ebene wurde Elon Musks E-Auto-Pionier von BYD entthront. In Europa hat sich Volkswagen an die Spitze des Verkaufsrankings gesetzt. Teslas Imageproblem ist nur eines von vielen. Mit knapp 2,3 Millionen verkauften reinen E-Autos hat der chinesische Autobauer BYD Tesla 2025 vom Thron gestoßen. Wie jetzt bekannt wurde, hat Tesla auch in Europa seinen Spitzenplatz verlorenÂ -Â an Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
