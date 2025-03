MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie rechnet für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. "Die schwache Konjunktur prägt weiterhin das Bestellverhalten vieler Kunden, so herrscht zum Beispiel in der Bauindustrie weiter Zurückhaltung", sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung. Die Nachfrage nach Silikonen für Spezialanwendungen und das Geschäft mit Polysilizium für die Chipindustrie entwickelten sich hingegen weiter gut. "Hier gehen wir von steigenden Mengen im laufenden Jahr aus." Alles in allem erwartet Hartel 2025 bei einem Umsatz von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 700 bis 900 Millionen Euro. 2024 war der operative Gewinn um sieben Prozent auf 763 Millionen Euro gefallen. Analysten haben für 2025 im Durchschnitt 856 Millionen Euro auf dem Zettel.

Das Unternehmen hatte bereits Ende Januar vorläufige Daten für 2024 vorgelegt. Unter dem Strich verdienten die Bayern mit 261 Millionen Euro rund ein Fünftel weniger als im vorangegangen Jahr. Wie nun weiter mitgeteilt wurde, soll die Dividende von 3,00 auf 2,50 Euro je Aktie sinken./mis/stk