DJ Wacker Chemie senkt Dividende nach Gewinnrückgang

Von Ulrike Dauer

DOW JONES---Wacker Chemie will nach überproportionalen Gewinnrückgängen im vergangenen Jahr die Dividende ebenfalls kürzen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialchemiehersteller - basierend auf den niedrigeren Ausgangswerten - mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen, wobei die Zielspanne beim operativen Gewinn einen leichten Rückgang nicht ausschließt. Der Konzern rechnet 2025 mit leicht niedrigeren Absatzpreisen, aber deutlich höheren Absatzmengen und will im volatilen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld den Fokus weiter auf Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen setzten. Die operative Gewinnmarge (EBITDA-Marge) soll auf Vorjahresniveau landen.

Ausschütten will Wacker Chemie für das vergangene Geschäftsjahr 2,50 Euro je Aktie, nach 3,00 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote entspreche rund 50 Prozent, wie von der Dividendenpolitik vorgesehen. Im abgelaufenen Jahr sank nach den detaillierten Zahlen der Gewinn je Aktie unverwässert auf 4,85 Euro von 6,31 Euro. Nach Steuern und Dritten sank der Gewinn auf 214 Millionen Euro von 314 Millionen ein Jahr zuvor.

Im laufenden Jahr peilt Wacker Chemie einen Umsatz in der Bandbreite 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro (2024: 5,7 Milliarden) an. Das EBITDA soll in der Spanne 700 bis 900 Millionen Euro landen (2024: 763 Millionen).

March 12, 2025

